الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لصاحب ورشة دهانات لحيازته مخدرات بالشرقية

متهم
متهم

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق صاحب ورشة دهانات بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه والمصادرة والمصاريف، لإدانته بحيازة مواد مخدرة في القضية رقم 7150 لسنة 2021 جنايات قسم ثان الزقازيق، صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير زكي، ومحمد سراج الدين، وأمانة سر خالد إسماعيل ويامن محمود.

تعود أحداث القضية لشهر أبريل من العام المنقضي، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد قيام "أحمد إ ط" 28 عاما صاحب ورشة دهانات مقيم الزقازيق، بالاتجار في المواد المخدرة مخدر الحشيش.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكنت مأمورية من مكافحة مخدرات العاشر من رمضان من ضبطه، وبحوزته ستين قطعة من مخدر الحشيش، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة إحالته إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

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وائل لطفي

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