الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تُشدد إجراءاتها لمواجهة كورونا قبل دورة الألعاب الأوليمبية

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، عن إغلاق عدة أحياء سكنية شمالي العاصمة بكين، بعد اكتشاف 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا يومي السبت والأحد.

وأشار المسئولون إلى أنه تم تشديد حالة التأهب مع الاستعداد لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية يوم الجمعة المقبل.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أنها "سجلت 34 إصابة أخرى بين رياضيين ومشاركين في دورة الألعاب، وأثبتت الاختبارات إصابة 211 شخصًا بين أكثر من 8 آلاف وصلوا إلى البلاد بحلول السبت، بينهم متزلج سويدي، وآخر سلوفيني".

وقال مسئولون إن "المدينة أقامت أيضًا 19 نقطة في المنطقة لاختبار السكان يوميًا حتى الجمعة".

ولا يسمح للجمهور بدخول الملاعب أو فنادق اللاعبين رغم أن السلطات ستسمح لعدد محدود من المشجعين بحضور المباريات والفعاليات خلال الدورة.

وستعزل السلطات أي مصاب داخل "الفقاعة الخاصة بدورة الألعاب الشتوية"، والتي تضم مستشفيات وفنادق من أجل الحجر صحي، وذلك لمحاولة منع انتشار الفيروس إلى المشاركين الآخرين.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، عن تسجيل 81 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 يوم السبت، ارتفاعًا من 59 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 54 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا، وباقي الإصابات لوافدين من الخارج.

وسجلت الصين 65 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 32 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم السبت 106015 إصابة مؤكدة ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

محمد صلاح يسجل هدف التعادل لمصر أمام المغرب

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

محمد صلاح رجل مباراة مصر والمغرب فى كأس الأمم الإفريقية

مصر تتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا بالفوز على المغرب

«أمطار خفيفة إلى متوسطة».. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس الإثنين

السينما تتحدى «كورونا».. أبطال «موسم نُص السنة» يتحدثون: أعمال خفيفة تناسب أجواء الإجازة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

صور

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

رابع أيام معرض الكتاب.. الإقبال يتزايد

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا