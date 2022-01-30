الصين تُشدد إجراءاتها لمواجهة كورونا قبل دورة الألعاب الأوليمبية

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، عن إغلاق عدة أحياء سكنية شمالي العاصمة بكين، بعد اكتشاف 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا يومي السبت والأحد.

وأشار المسئولون إلى أنه تم تشديد حالة التأهب مع الاستعداد لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية يوم الجمعة المقبل.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أنها "سجلت 34 إصابة أخرى بين رياضيين ومشاركين في دورة الألعاب، وأثبتت الاختبارات إصابة 211 شخصًا بين أكثر من 8 آلاف وصلوا إلى البلاد بحلول السبت، بينهم متزلج سويدي، وآخر سلوفيني".

وقال مسئولون إن "المدينة أقامت أيضًا 19 نقطة في المنطقة لاختبار السكان يوميًا حتى الجمعة".

ولا يسمح للجمهور بدخول الملاعب أو فنادق اللاعبين رغم أن السلطات ستسمح لعدد محدود من المشجعين بحضور المباريات والفعاليات خلال الدورة.

وستعزل السلطات أي مصاب داخل "الفقاعة الخاصة بدورة الألعاب الشتوية"، والتي تضم مستشفيات وفنادق من أجل الحجر صحي، وذلك لمحاولة منع انتشار الفيروس إلى المشاركين الآخرين.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، عن تسجيل 81 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 يوم السبت، ارتفاعًا من 59 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 54 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا، وباقي الإصابات لوافدين من الخارج.

وسجلت الصين 65 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 32 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم السبت 106015 إصابة مؤكدة ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636.