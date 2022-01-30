الأحد 30 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ورشة حكي لقصة «آسر يتحدى غروره» بمعرض الكتاب

مصطفى غنايم
مصطفى غنايم

أقام المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف ورشة حكى بجناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، للكاتب والناقد الأدبى مصطفى غنايم حول قصته الصادرة حديثًا عن المركز بعنوان (آسر يتحدى غروره) وشارك فى فعاليات الورشة المؤلف مصطفى غنايم والرسام جلال الدين جمال وقدمها الكاتب و السيناريست وليد كمال.


ولاقت الورشة تفاعلا كبيرا من الاطفال حيث أدار الكاتب حوارا معهم فكرة العمل ومدى وصول  رسالته وما تضمنه من مفاهيم كالغرور، وكيف يمكن للإنسان ان يتحداه ويقهره لتحقيق الفوز المشرف ولا يبرر الإنسان خسارته بدعوى الهزيمة المشرفة وان يعترف بأخطائه ويقدر قيمة المنافس وان يتحلى بالثقة بالنفس الممزوحة بالحذر.


كما تفاعل الأطفال كذلك مع الرسام جلال الدين جمال الذى أخذ يعلم الأطفال كيفية رسم الشخصيات ومقاييس الرسم وكذا نسب وجه الإنسان بالسنتيمترات مقارنة بجسمه إضافة إلى كيفية التعبير بالصورة عن الانفعالات حيث تناول ذلك بشكل عملى على قصة (آسر يتحدى غروره).

 

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة.

ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف.

ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمسة ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرين ومتخصصين في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.

المركز القومي لثقافة الطفل الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الناقد الأدبى مصطفى غنايم آسر يتحدى غروره

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