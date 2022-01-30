تجديد حبس قهوجى متهم بقتل شاب فى مشاجرة بالمعصرة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس قهوجي 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شاب بسبب التشاجر على رش المياه.

كان ضباط مباحث حلوان قد تمكنوا من القبض على قهوجي قتل شابا أثناء التشاجر معه بسبب قيام المتهم برش مياه على السيارة بمنطقة المعصرة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرف عمليات النجدة، بلاغا يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بمقتل شاب في أحد الشوارع بمنطقة المعصرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص العثور على جثة شاب وسط الشارع وبه عدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الواقعة.

وبإجراء التحريات والاستماع لأقول شهود عيان تبين أنه أثناء جلوس الشاب على أحد المقاهي قيام القهوجي برش مياه أمام المقهى طالت سيارة المجني عليه، وأثناء معاتبته على رش المياه التي طالت السيارة نشبت بينهما مشادة كلامية.

وأضافت التحريات، أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي أستل خلالها المتهم سلاحا أبيض من بين طياته، وقام بتسديد عدة طعنات في جسد المجني عليه فسقط على الأرض مغشيا عليه، وفر المتهم هاربا، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتمت إحالتها للنيابة.