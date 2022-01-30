الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية توقع اتفاقية ثلاثية لتنفيذ مشروع لاستخدام الطاقة المتجددة باليمن

الأمير عبدالعزيز
الأمير عبدالعزيز بن طلال رئيس برنامج الخليج

وقعت السعودية اتفاقية ثلاثية لتنفيذ مشروع لاستخدام الطاقة المتجددة في تحسين جودة الحياة في اليمن بتكلفة تتجاوز 2 مليون دولار.
وقال الأمير عبدالعزيز بن طلال رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - "إن المشروع يضع أساسا لبنية تحتية نوعية مطلوبة الآن، خصوصا لحل الأزمات والتعامل مع الطوارئ لتلبية الاحتياجات الضرورية، وهو في الوقت ذاته من المقومات المهمة في السلم والاستقرار"، مؤكدا أن الطاقة من أهم المدخلات لاستدامة التنمية.
وأضاف أن (أجفند) ستسهم مع باقي المنظمات التنموية دوما في تهيئة بيئة الاستقرار التي يتطلع إليها الشعب اليمني، معربا عن أمله في أن يثمر التعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مشروعات أخرى حيوية منها افتتاح الجامعة العربية المفتوحة في اليمن، أسوة بالدول العربية التسع التي تنتشر فيها الجامعة.
من جانبه، أوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر أن المشروع سيستخدم الطاقة النظيفة لتوفير مياه الشرب ومياه الري الزراعي وإنارة المرافق العامة وإنارة المنازل؛ لتحسين خدمات القطاعات الحيوية والمعيشة للمواطنين اليمنيين، والمساهمة في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية داخل اليمن.
ويبلغ عدد المستفيدين في مجال ضخ مياه الشرب النظيفة 60 ألف أسرة، فيما يبلغ عدد المستفيدين في مجال الري الزراعي 210 مزارعين ممن يمتلكون وسائل ري مستدامة، أما في مجال الإنارة فيبلغ عدد المستفيدين 931 من الأسر.
ويستفيد من المشروع عدد من المرافق الحيوية والخدمية الصحية والتعليمية والمساجد بالمناطق النائية، كما قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 207 مشروعات ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة لليمنيين في 7 قطاعات أساسية هي (التعليم، الصحة، المياه، الطاقة، النقل، الزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية)، بالإضافة إلى البرامج التنموية.
 

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