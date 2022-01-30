إصابة 2 باختناق غاز فى بنى سويف

أصيب 2 باختناق جراء تسرب غاز داخل منزلهما بمدينة بني سويف مساء اليوم.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوصول "أحمد.ع.أ"، 30 عامًا، و"مريم.ع.أ" 25 عامًا، إلى المستشفى الجامعي، مصابين باختناق وصداع وضيق تنفس من جراء استنشاق غاز، نتيجة تسرب داخل منزلهما بحي مقبل بمدينة بني سويف.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وإنعاش للقلب داخل الاستقبال، وحجزهما تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهما الصحية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.