الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بدء عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق بمسجد المشير

الكاتب الصحفي ياسر
الكاتب الصحفي ياسر رزق

بدأ عزاء الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، قبل قليل، بمسجد المشير  طنطاوي بالتجمع الخامس‏.

وأقيمت جنازة الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق بعد ظهر الخميس الماضي، بمسجد المشير، بحضور المئات من أصدقائه ومحبيه، في جنازة شهدت بكاء العديد منهم على خسارته.

كما أقامت أسرة الكاتب الراحل عزاءً شعبيًا أمس الأول الخميس، بمسقط رأسه بمدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، وحضره المئات من أهالي محافظة الإسماعيلية، وقياداتها الشعبية والتنفيذية.

وتوفى صباح الأربعاء الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، وذلك متأثرًا بأزمة قلبية.

 

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