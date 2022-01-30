لماذا يجب أن تكون نباتيًا وهل تتخلى عن معظم منتجات الحيوانات؟

إن اتباع النظام الغذائي النباتي بشكل عام كان موجودًا منذ آلاف السنين، النباتية عدم تناول لحوم الحيوانات، أو استخدام أي منتج يتم تصنيعه من خلال قتل الحيوانات مثل البيض ومنتجات الألبان، وبالنسبة للبعض، العسل أيضًا، اعتمادًا على أسبابهم الشخصية لتصبح نباتيًا.

قد يستهلك النباتيون البيض أو منتجات الألبان مثل الزبادي أو الحليب أو الجبن، ومع ذلك فإن المصدر الرئيسي للبروتين ومكملات النظام الغذائي هو الخضروات والمكسرات والبذور والحبوب.

هناك أنواع عديدة من النباتيين:

نباتي الامتناع عن استهلاك اللحوم الحيوانية، ولكن تناول منتجات الألبان والبيض.

نباتي لاكتو الامتناع عن تناول اللحوم والبيض، ولكن تناول منتجات الألبان.

نباتي Ovo الامتناع عن استهلاك جميع الأطعمة الحيوانية باستثناء البيض.

المرونة - تتمحور حول نظام غذائي نباتي، ولكن قد يشمل لحم الحيوانات في نظامهم الغذائي بين الحين والآخر.

بيسيتاريان تستهلك المأكولات البحرية كمصدر وحيد للحوم، ولكن على أساس نباتي.

نباتي الامتناع عن استخدام جميع المنتجات الحيوانية.

ما هي فوائدها الصحية؟

وفقا لموقع scoopempire النظام الغذائي النباتي له فوائد صحية متعددة ، حيث وجد أن الأنظمة الغذائية النباتية بشكل عام صحية، اكتشفت دراسة أُجريت في عام 2017 أن الأنظمة الغذائية النباتية يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول، وفي دراسة أخرى عام 2019 تم اكتشاف أن الأشخاص الذين يعيشون على نظام غذائي نباتي يتمتعون بنظام صحي للقلب والأوعية الدموية بشكل عام، بما في ذلك تنظيم أفضل لسكر الدم ومستويات أقل من الإجهاد والالتهابات، اكتشفت دراسة أخرى في عام 2019 وجود علاقة كبيرة بين النظام الغذائي النباتي وانخفاض فرص الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

اكتشفت دراسة أجريت في عام 2016 أن النباتيين أقل عرضة للإصابة بالسمنة، ولديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض مزمنة، ومخاطر أقل لأمراض القلب، وضغط الدم، وتنظيم أفضل للتحكم في نسبة السكر في الدم، وفرصة أقل لبعض أنواع السرطان، و يعزز صحة العظام.