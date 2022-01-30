الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر للطيران تسير رحلة خاصة إلى أبوظبى لنقل بعثة الأهلى غدًا

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي غدا الإثنين فى الرابعة عصرا رحلة خاصة رقم MS3200 من طراز إيرباص 320Neo إلى مطار أبوظبي لنقل بعثة النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الفترة من ٣ إلي ١٢فبراير المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يستقبل بعثة النادي الأهلي بمبني الركاب رقم ٣ فريق عمل مصر للطيران لإنهاء إجراءات سفر البعثة وسط الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران نقلت بعثة النادي الأهلي في جميع مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية منذ المشاركة الأولى عام 2005 باليابان.

مصر للطيران ابوظبى بعثة الاهلى كأس العالم للأندية الإمارات العربية المتحدة

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