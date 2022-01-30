الرقابة الإدارية تعقد ندوة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب غدًا

تطلق هيئة الرقابة الإدارية غدا تحت شعار «شارك.. حاور.. تفاعل» أول لقاء جماهيري لها مع رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب بتنظيم أول ندوات جناحها الذي يشارك للمرة الأولى في فعاليات الدورة الـ53 للمعرض.

وإيماناً من الرقابة الإدارية بأهمية المشاركة المجتمعية في جهود منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع، تستضيف القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في السادسة مساء يوم الاثنين الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٢ ندوة بعنوان «استراتيجية الدولة المصرية لمنع الفساد والوقاية منه.. نحو الجمهورية الجديدة»، وتديرها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث ستناقش الندوة تطور آليات الوقاية من الفساد والرؤية الاستراتيجية التي تحقق أهداف الدولة في هذا الملف، بالإضافة لاستعراض دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في بناء الشخصية المصرية، وبحضور عدد من الخبراء والمعنيين بهذا الملف.