مستفيدات من «صحة المرأة» للدستور: وفرت العلاج لـ 28 مليون مصابة بسرطان الثدى مجانا

تهتم الدولة بصحة المرأة، توفر لها كافة الخدمات الطبية بالمجان وفق أحدث البروتوكلات العلاجية من خلال تدشينها لمبادرة صحة المرأة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي انطلقت في يوليو عام ٢٠١٩.

واهتمت “صحة المرأة” بالكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي تعاني منه 35% من إجمالي الإصابات السرطانية للمصرية وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، واستهدفت المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو ٢٨ مليون سيدة بمحافظات الجمهورية بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

“الدستور” تواصلت مع مستفيدات من المبادرة الرئاسية،ورصدت إشادتهن فى التحقيق التالى:



قالت سحر مصطفى إن المصريات لم يكن لديهن وعي بالكشف المبكر عن سرطان الثدي رغم علمهن بالمرض وصعوبته، وكان للمبادرة دورا كبيرا في رفع الوعي بأهمية الكشف المبكر ودوره في نجاح العلاج مما يترتب عليه إنقاذ أرواح المئات من السيدات، مشيرة إلى أن المبادرة ساندت كثيرات وكشفت عن أمراض لم تدركن صاحباتها بوجودها.



وتابعت: كنت إحدى المستفيدات من مبادرة صحة المرأة، ذهبت إلى وحدة صحية موجودة في محافظتي، وقامت الطبيبة بعمل فحص دقيق لي عن طريق الفحص "الإكلينيكي" اليدوي، وطمأنتني على حالتي وأنه لا يوجد تكتلات في الثدي، وعندما استفسرت عن كيفية التعامل مع السيدات اللاتي يكون لديهن تكتل قالت أنه في حال الاشتباه يتم إحالة السيدة إلى مستشفى متخصص لإجراء الآشعة والفحوصات اللازمة للكشف عن أسباب التكتلات والتي قد لا تكون سرطانية.

وتم خلال المبادرة فحص 20 مليون و 839 ألفًا و336 امرأة ، منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو من العام 2019، وحتى ديسمبر الماضي، وتم توفير أحدث بروتوكولات العلاج العالمية المتبعة لعلاج سرطان الثدي ضمن المبادرة، من خلال 14 مركز تابع لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل تلك البروتوكولات في 13 مستشفى جديدة تابعة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك لعلاج السيدات المصابات بالمجان، و تم تحويل 406 آلاف و 130 سيدة إلى المستشفيات لإجراء الفحص المتقدم وتم إجراء الأشعة إلى 182 ألفًا و 240 امرأة، وعمل تحليل باثولوجى لـ 10 آلاف و971 امرأة، وتم اكتشاف 5 آلاف و 926 حالة مصابة بسرطان الثدى .



وتستكمل نوال إبراهيم إحدى المستفيدات من المبادرة: توجهت لمقر حملة الكشف عن صحة المراة للاطمئنان على أنفسنا، وخلال عملية الكشف قاموا بفحص الثدي وقياس نسبة السكر في الدم والضغط، وتأكدنا أننا جميعًا بحالة صحية جيدة، وقالت لنا الطبيبة أنه من الأفضل أن نقوم بالفحص كل عام، مطالبة السيدات بالذهاب لمقار هذه الحملات للتأكد من وضعهن الصحي وأنهن بحالة جيدة.



وتقدم وزارة الصحة من خلال مبادرات صحة المرأة الفحص مجانا وتحويل المشتبه والمتوقع إصابتهم بسرطان الثدي إلى مراكز الفحص الدقيق للتأكد من الإصابة من عدمها، من خلال بطاقة الرقم القومي فقط ويمكن لأى سيدة من أي محافظة إجراء الفحص الطبي على أن يتم إحالتها لأحد مراكز العلاج بالمحافظة التي تم توقيع الكشف الطبي بها، وليس المحافظة محل السكن، وتستخدم الوزارة في علاج السيدات اللآتي يثبت مرضهن أحدث بروتوكولات العلاج وفقًا للمعايير العالمية من جانب متخصصي الأورام والجراحة والأشعة باللجنة القومية لصحة المرأة.