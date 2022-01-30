الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء اليابانى يواجه ضغوطًا لإعادة فرض الطوارئ بطوكيو لتفشى كورونا

فوميو كيشيدا
فوميو كيشيدا

تعرّض رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، لمزيد من الضغوط للإعلان عن فرض حالة الطوارئ مرة أخرى داخل العاصمة اليابانية طوكيو، على خلفية انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19".

وذكرت صحيفة ذا جابان تايمز اليابانية- على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- أن الضغط الذي يتعرّض له كيشيدا يأتي في الوقت الذي يشغل فيه المصابون بفيروس كورونا أسرّة المستشفيات بشكل متزايد.

ورغم اتخاذ طوكيو إجراءات شبه طارئة خلال الشهر الجاري لمنع انتشار فيروس كورونا داخل المطاعم والحانات، إلا أنها سجلت 15 ألفا و895 إصابة إضافية بفيروس كورونا اليوم، مع استمرار تفشي متحور "أوميكرون".

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