مصرع وإصابة 7 إثر انفجار أنبوبة بمخبز فى الأقصر

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل أحد المخابز البلدية بجوار محطة سكك حديد إسنا، ما أسفر عن مصرع 5 من العمال وإصابة 2 آخرين بحروق، وتم نقلهما لمستشفى إسنا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء خالد عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا يفيد بوقوع حريق في مخبز بلدي بجوار محطة سكك حديد إسنا، وعلى الفور، انتقلت لموقع الحريق 5 سيارات إسعاف و4 سيارة إطفاء للسيطرة على الوضع، وانتقل لموقع الحريق قيادات مديرية الأمن ومحافظة الأقصر ومجلس المدينة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، وتبيَّن أنه أتى على محتويات المخبز بالكامل وتم العثور على جثث 5 عمال في الحريق وجارِ التعرف عليهم بعد نقلهم لمشرحة المستشفى، وأُصيب 2 من العمال بجروح وحروق وتم نقلهما للمستشفى لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.