الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يتابع رفع كفاءة المنشآت الفندقية بالمنطقة المحيطة بالمتحف الكبير

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماعاً، بمقر الوزارة بالزمالك، لمتابعة ما تم من مستجدات في هذا الملف وخاصة مع الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير والذي من المتوقع أن يشهد استقبال العديد من الوفود من مختلف دول العالم لحضور حفل افتتاحه وزيارته بعد الافتتاح، وذلك استكمالاً للجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار للعمل على رفع كفاءة المنشآت الفندقية الكائنة بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

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صورة من الاجتماع 

حضر الاجتماع اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به،  عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية،  يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية،  أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من أصحاب ومديري بعض المنشآت الفندقية بهذه المنطقة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات رفع كفاءة المنشآت الفندقية بالمنطقة المحيطة بالمتحف، وبحث إمكانية استفادتها من مبادرات البنك المركزي الخاصة بدعم قطاع السياحة، وحصر المنشآت الراغبة في ذلك، وكذلك مناقشة الاجراءات اللازمة.

كما تطرق  الاجتماع إلى ما تقوم به لجان التفتيش الحالية لتقييم المنشآت الفندقية الموجودة بالمنطقة المحيطة بالمتحف وفقاً لمعايير التصنيف الجديدة " Hospitality Criteria"، وكذلك التأكيد على قيام هذه اللجان بالمرور بصفة دورية على تلك المنشآت.

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صورة من الاجتماع 

يشار إلى أن المتحف  استقبل الدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي والدكتور سلامة إبراهيم الغويل وزير الثقافة والتنمية المعرفية الليبي والوفدين المرافقين لهما.

وكان في استقبال الوزيرين  فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، و التي اصطحبت الضيوف في جولة داخل قاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات الملكية، وتعريفهم بتاريخ القطع الأثرية التي يضمها المتحف والتي تعود لمختلف الحقب التاريخية في مصر، بالإضافة إلى إعطائهم فكرة عن تاريخ المتحف وفكرة إنشائه.

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صورة من الاجتماع 

هذا وقد حرص الوزيران على تخليد زيارتهما للمتحف عن طريق التقاط الصور التذكارية وتدوين كلمة لهما في دفتر الزيارات الخاص بالمتحف حيث  أعرب وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي خلال كلمته عن استمتاعه بزيارة المتحف واصفا اياه بالتحفة المعمارية، وأن ما يحويه من قطع أثرية خير دليل على عظمة العقل المصري، موجها التحية من دولة العراق لمصر.

كما أكد وزير الثقافة والتنمية المعرفية الليبي في كلمته على شعوره بالفخر والاعتزاز لزيارة المتحف والروابط التاريخية والقيم الدينية والإنسانية التي تعد هي أمل المستقبل للأجيال القادمة.

وزير السياحة لمتحف المصري الكبير المنشآت الفندقية وزير السياحة والآثار الاتحاد المصري للغرف السياحية

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