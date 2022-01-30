الأحد 30 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لتهنئته بعيد الشرطة.. وزير الداخلية يستقبل وزير الدفاع ورئيس الأركان

 استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأحد، بمقر وزارة الداخلية الفريق أول  محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووفد من كبار قادة القوات المسلحة، لتقديم التهنئة لسيادته ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة. 


فى بداية اللقاء أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن معركة الإسماعيلية الخالدة تُجسد صفحة مضيئة من سجل الوطنية والنضال المصري وتعكس تلاحم الشعب المصري مع شرطته في سبيل الدفاع عن الوطن وأمان المواطنين فى مواجهة عدو تسلح بعتاد وذخيرة، معرباً عن تقديره لتضحيات رجال الشرطة المتواصلة فى مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره. 

من جانبه أشاد وزير الداخلية، بما تقدمه قواتنا المسلحة الباسلة لتدعيم ركائز الأمن والتنمية والاستقرار فى كل ربوع البلاد، مشيرًا إلى التعاون الوثيق والمستمر بين رجال الشرطة وأشقائهم فى القوات المسلحة باعتبارهما جناحي الأمن للأمة المصرية، مؤكداً أن التاريخ يسطر لتلك المؤسستين العريقتين بأحرف من نور تواصل الأجيال فى مسيرة البذل والعطاء وفاءً لتطلعات الشعب المصري العظيم وفداء لوطن حقق بإنجازاته الشامخة مكانته عبر العصور. 

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