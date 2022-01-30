وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام مبادرة المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، يرافقه إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام انتظام فعاليات مبادرة المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية وتأتي بالتعاون مع حزب مستقبل وطن ومراجعة ليلة الامتحان لمادة العلوم بالقاعة الكبري في ديوان عام المديرية وقاعة مجلس العمد والمشايخ وسط حضور طلابي مميز وتركيز واضح.

وطالب وكيل تعليم مطروح من الطلاب بضرورة الجد والاجتهاد في تحصيل العلم من أجل تحقيق أعلى استفادة من محاضرات المراجعة النهائية قبل أداء الامتحانات مشددا على ضرورة الالتزام والانضباط داخل القاعة المخصصة مع التحلي بالهدوء والجدية والتركيز والالتزام.

وأضاف وكيل تعليم مطروح أنه تم توزيع المذكرات المجانية للمراجعة النهائية على الطلاب والتي أعدها نخبة من معلمي المادة المتميزين على مستوى المحافظة، مشيرا إلي أن مركز التطوير التكنولوجي يقوم بتسجيل فعاليات مراجعة ليلة الامتحان وعرضها عبر رابط سيتم نشره على صفحة المديرية عقب نهاية المحاضرات.

وأشار وكيل تعليم مطروح مجدداً إلى حرص المنظومة التربوية على تنظيم القوافل التعليمية أسبوعيا بجميع الإدارات التعليمية مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية العامة لرفع المستوى التعليمي في سبيل تحقيق نتائج متميزة مؤكدا أن تعليم مطروح يهدف في المرحلة المقبلة لتقديم منتج تعليمي إيجابي متطور يستفيد منه الطلاب وتخفيفا عن كاهل أولياء الأمور وبما يساهم في تحقيق نتائج متميزة على مستوى الجمهورية.

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وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

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