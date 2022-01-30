الأحد 30 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام مبادرة المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، يرافقه إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام انتظام فعاليات مبادرة المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية وتأتي بالتعاون مع حزب مستقبل وطن ومراجعة ليلة الامتحان لمادة العلوم بالقاعة الكبري في ديوان عام المديرية وقاعة مجلس العمد والمشايخ وسط حضور طلابي مميز وتركيز واضح.

وطالب وكيل تعليم مطروح من الطلاب بضرورة الجد والاجتهاد في تحصيل العلم من أجل تحقيق أعلى استفادة من محاضرات المراجعة النهائية قبل أداء الامتحانات مشددا على ضرورة الالتزام والانضباط داخل القاعة المخصصة مع التحلي بالهدوء والجدية والتركيز والالتزام.

وأضاف وكيل تعليم مطروح أنه تم توزيع المذكرات المجانية للمراجعة النهائية على الطلاب والتي أعدها نخبة من معلمي المادة المتميزين على مستوى المحافظة، مشيرا إلي أن مركز التطوير التكنولوجي يقوم بتسجيل فعاليات مراجعة ليلة الامتحان وعرضها عبر رابط سيتم نشره على صفحة المديرية عقب نهاية المحاضرات.

وأشار وكيل تعليم مطروح مجدداً إلى حرص المنظومة التربوية على تنظيم القوافل التعليمية أسبوعيا بجميع الإدارات التعليمية مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية العامة لرفع المستوى التعليمي في سبيل تحقيق نتائج متميزة مؤكدا أن تعليم مطروح يهدف في المرحلة المقبلة لتقديم منتج تعليمي إيجابي متطور يستفيد منه الطلاب وتخفيفا عن كاهل أولياء الأمور وبما يساهم في تحقيق نتائج متميزة على مستوى الجمهورية.

IMG-وكيل تعليم مطروح -WA0038
IMG-وكيل تعليم مطروح -WA0038
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
IMG-20220130-WA0041
IMG-20220130-WA0041
IMG-20220130-WA0042
IMG-20220130-WA0042
محافظ مطروح تعليم مطروح طلاب الشهادة الإعدادية المراجعة النهائية مطروح

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