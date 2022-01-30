محافظة القاهرة تنظم ورشة بالتعاون مع جمعية المأثورات الشعبية

بمشاركة 30 حرفي..

نظمت محافظة القاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية أول ورشة عمل ضمت مجموعة من الحرفيين في الأويما والخيامية والأرابيسك وصناعة السبح والزجاج والنحاس والخشب والحلي والذهب وتطعيم المعادن بالفضة وذلك في قاعة جمعية مظلة بحديقة الأزهر، تحت رعاية اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

جمعية المأثورات الشعبية

وشارك في الورشة أكثر من ٣٠ حرفي ضمن مشروع حصر الحرف التراثية بالقاهرة التاريخية والذي تدعمه وتموله منظمة اليونسكو وصندوق اتفاقية اليونسكو ٢٠٠٣ (صون التراث الثقافي غير المادي).

جمعية المأثورات الشعبية

وشملت الورشة عدة محاضرات للتعريف بالاتفاقية وأهمية الحفاظ على الفنون الحرفية التقليدية قدمتها د. فاطمة مصطفى خبير اليونسكو المعتمد و د. خالد حسين، الخبير في التراث الثقافي غير المادي.

جمعية المأثورات الشعبية

جمعية المأثورات الشعبية