الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة مريضة نفسيا متهمة بقتل طفلتها في الفيوم غدا

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات الفيوم، غدا الاثنين، برئاسة المستشار حسن دياب محمد الصادق، محاكمة "ل.أ"، "مريضة نفسية" متهمة بقتل ابنتها.

وكان اللواء رمزي البسيوني مدير أمن الفيوم،  قد تلقى إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغ من "أ.م"، بقيام زوجته بقتل ابنتها "ف" بإغراقها في برميل مياه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية إلى مكان البلاغ، برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث مركز شرطة طامية، وعثروا على جثة الطفلة ذات الـ 9 أعوام، متوفية داخل برميل مياه وقد ازرق جسدها إثر محاولتها مقاومة والدتها، وتم انتشال الجثة بعد معاينة مسرح الجريمة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.

واتهم الزوج زوجته بقتل ابنته، قائلاً إنّها تعاني من مرض نفسي منذ أن وضعت طفلتهما الأخيرة، وكانت تذهب إلى الطبيب وتحصل على أدوية ولكن حالتها لم تتحسن وكانت تزداد سوءاً يوم تلو الآخر، مؤكداً أنّها كانت تعتدي على أطفالها الثلاثة وتضربهن ضرباً مبرحاً على الرغم من تناولها الأدوية بانتظام، حتى قتلت ابنتهما الكبرى.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيلت إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت قرارها بتأجيل المحاكمة لحين سماع مرافعة الدفاع الاثنين المُقبل.

محكمة جنايات الفيوم مريضة نفسية متهمة بقتل ابنتها مدير أمن الفيوم

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وائل لطفي

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