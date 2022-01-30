«الصحة» تُطلق قافلتين طبيتين ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" يومي ٣٠ و٣١ يناير ٢٠٢٢، للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية.

وأوضحت وزارة الصحة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه التخصصات تشمل “نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الأطفال والباطنة- الأنف والأذن و العظام- الجراحة- الرمد الأسنان- القلب- الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل”، مشيرة إلى أن هذه المحافظات هي قنا وأسوان.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لمليون و988 ألف و269 مواطنًا من خلال 1690 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال العام الماضى2021.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 313 ألفًا و285 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 41 ألفًا و365 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى تحويل 25 ألفًا و263 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

وأكد "عبدالغفار"، حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.