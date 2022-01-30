الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تُطلق قافلتين طبيتين ضمن «حياة كريمة»

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" يومي ٣٠ و٣١ يناير ٢٠٢٢، للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية.

وأوضحت وزارة الصحة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه التخصصات تشمل “نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الأطفال والباطنة- الأنف والأذن و العظام- الجراحة- الرمد الأسنان- القلب- الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل”، مشيرة إلى أن هذه المحافظات هي قنا وأسوان.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لمليون و988 ألف و269 مواطنًا من خلال 1690 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال العام الماضى2021.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 313 ألفًا و285 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 41 ألفًا و365 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى تحويل 25 ألفًا و263 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي. 

وأكد "عبدالغفار"، حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وزارة الصحة والسكان قوافل طبية حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

يومكم يا أبطال.. منتخب مصر يواجه المغرب فى ربع نهائى كأس الأمم

«أمطار خفيفة إلى متوسطة».. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع

في مقدمتها الفول والأسماك.. 11 سلعة تهرب من شبح التضخم خلال 2021

«القضاء الإدارى» يرفض حل جمعيتى أنصار السنة والشرعية

البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه بختام التعاملات وتنتهى من مراجعة مؤشر سندات الخزانة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

رابع أيام معرض الكتاب.. الإقبال يتزايد

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رئيس إسرائيل إلى الإمارات