الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بكين تُسجل أعلى إصابات بـ«كورونا» منذ عام ونصف

كورونا فى بكين
كورونا فى بكين

أعلنت وزارة الصحة الصينية، اليوم الأحد، تسجيل أعلى إصابات بفيروس كورونا في العاصمة بكين، منذ عام ونصف.

جاء ذلك، قبل أيام معدودة من افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية بالمدينة، حسبما أفادت وكالة "أسوشتيد برس" الأمريكية.

وأشارت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إلى رصد 54 إصابة جديدة محلية العدوى بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية في البر الرئيسي الصيني، 20 منها في بكين، ما يمثل أكبر حصيلة في المدينة منذ صيف عام 2020.

كما سجلت في البلاد خلال اليوم الأخير 27 إصابة وافدة، دون رصد وفيات ناجمة عن العدوى.

ويأتي ذلك على خلفية اقتراب موعد افتتاح أولمبياد بكين، في الرابع من فبراير.

وبادرت السلطات الصينية إلى تشديد القيود المفروضة للحد من تفشي الوباء في العاصمة، وأعلنت اليوم عن إغلاق حي أنشينلي في منطقة تشاويانغ شمال المدينة بعد رصد إصابتين هناك، ولا يسمح للسكان بمغادرة منازلهم.

في غضون ذلك، أكد منظمو الألعاب الأولمبية تسجيل 34 إصابة جديدة مرتبطة بالأولمبياد حتى الآن، ليتجاوز العدد الإجمالي عتبة الـ200 شخص منذ إغلاق "الفقاعة" التي ستقام فيها مراسم افتتاح الألعاب.

وبين هذه الحالات الجديدة 16 شخصًا هم لاعبون أو مسئولو فرق تم تشخيص إصابتهم إما لدى وصولهم في المطار أو داخل الفقاعة المغلقة.

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