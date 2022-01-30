الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«معلومات الوزراء» ينشر فيديو يتناول طبيعة السوق العالمية للمعادن الأرضية

مركز المعلومات ودعم
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديدًا بعنوان "المعادن الأرضية.. طلب عالمي متزايد" يتناول فيه طبيعة السوق العالمية للمعادن الأرضية، وخصوصًا النادرة، التي تزيد الثورة التكنولوجية من أهميتها الاقتصادية؛ حيث يتم فصل العناصر الأرضية إلى أكاسيد ومعادن ومغناطيسات تستخدم في كل السلع التكنولوجية، بداية من توربينات الرياح، والأجهزة الكهربائية، والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، إلى الصواريخ والأجهزة الطبية.
وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة زيادة الطلب على المعادن التي تستخدم في دعم الطاقة النظيفة، لتحقيق الهدف الـ 7 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثل في حصول الجميع على طاقة نظيفة.  
أما محليًّا، فإن الحكومة تسعى إلى تعظيم القيمة المضافة من هذا القطاع من 0.55% إلى 5% خلال 20 سنة. حيث تتميز مصر بوجود المعادن الأرضية على سطح الأرض؛ وهو ما يمثل أجود الأوضاع الجيولوجية للإنتاج.
شاهد الفيديو عبر الرابط التالي: 
 

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