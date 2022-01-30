الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتهاء أعمال تبريد حريق مصنع ملابس بشبرا الخيمة

حريق مصنع ملابس
حريق مصنع ملابس

انتهت قوات الحماية المدنية في القليوبية، منذ قليل، من أعمال التبريد لحريق شب داخل مصنع للملابس بشبرا الخيمة منعًا لنشوبه مرة أخرى.

كما قامت الأجهزة المعنية برفع آثار أنقاض الحريق والحادث من المنطقة بعد إجراء المعاينة اللازمة للموقع وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

وكشفت المعاينة أن الحريق اندلع بمصنع للملابس مكون من أرضي ودورين علويين نزلة الطريق الدائري على طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي السريع، واشتعلت النيران فى جزء من المصنع وكمية من الإنتاج.

تلقى مدير أمن القليوبية بلاغًا بنشوب حريق هائل داخل مصنع للملابس بشبرا الخيمة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتم التعامل مع النيران وإخماد الحريق.

وأمرت نيابة شبرا الخيمة فى القليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص حريق نشب بمصنع للملابس، ولمعرفة أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات ومعرفة اشتراطات السلامة والتراخيص الخاصة بالمصنع.

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية من مجلس المدينة لمعاينة المصنع المحترق ومدى تأثر المباني والمنشآت المجاورة من اندلاع الحريق.

الحماية المدنية القليوبية حريق شب داخل مصنع للملابس شبرا الخيمة مدير أمن القليوبية

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وائل لطفي

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