أحمد الفيشاوي يستأنف نشاطه الرياضي: ملاكمة على الصبح

عاد الفنان أحمد الفيشاوي لممارسة حياته الطبيعية، واستأنف نشاطه الرياضي، بعد فترة قصيرة من انفصاله عن زوجته ندى الكامل والتي أعلنت طلاقها منه منذ الفترة الماضية.

وشارك “الفيشاوي” صور له عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام أثناء تدريبه على رياضة الملاكمة، وعلق عليها قائلا: “ملاكمة على الصبح كدة”.

من الملفت للأنظار أن احمد الفيشاوي يهتم خلال الفترة الحالية بتدريبات رياضية مكثفة خاصة برياضة الملاكمة، مما أثار فضول جمهوره هل ذلك نتيجة استعداده لعمل فني جديد، أم استئناف لنشاط رياضي وجسدي خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، وكانت نادية الكامل، أعلنت طلاقها من الفنان أحمد الفيشاوى، حيث كشفت من خلال حسابها على انستجرام عن طلاقها من أحمد الفيشاوى وذلك بعد قصة حب كبيرة ترجمتها حالة الرومانسية التى كانت تظهر بينهما طوال الوقت فى المناسبات العامة.

وكتبت ندى الكامل: “من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن أعلن عن انفصالى انا وزوجى احمد الفيشاوى، ربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لى العيش معك حتى فى أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا”.

واستكملت نادية: “الرجاء عدم الخوض فى هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالى وأسرتينا، لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد انى كنت نعم الزوجة ونعم السند، وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكى ترتاح.. ولكنى أعتقد انك الآن سعيد من غيرى ولست تعيس، وأتمنى لنفسى أن أكون أيضا سعيدة، ولكن وإحقاقا للحق لقد أعطانى ووهبنى كافه حقوقى الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل وأكثر، سوف أحبك دائما يا صديقى وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لى ولم أقصر يوما”.