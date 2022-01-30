محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة محطة تسمين الماشية بمنطقة القابوطي الجديد

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، برفع كفاءة وتطوير محطة تسمين الماشية جنوب المحافظة، التي تعد واحدة من أكبر المشروعات من نوعها على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ بورسعيد لمتابعة سير العمل داخل المحطة، رافقه مدير المحطة الدكتور فؤاد البدويهي، والدكتور عاطف عيسي، مدير الطب البيطري، وأحمد زغلف، رئيس حي الجنوب.

وتابع المحافظ، سير العمل داخل المحطة، مشيرًا إلى أنها حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، حيث يتكون المشروع من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلي والدولي ومنافذ ثابتة، وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.

وساهمت المحطة في تحقيق الهدف الرئيسى منها وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.