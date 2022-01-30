تامر حمزة يبدأ تصوير «البحث عن فتيحة» ضمن حكايات «حد فاصل»

بدأ المخرج تامر حمزة، وفريق عمل مسلسل «حد فاصل» تصوير أولى مشاهد الحكاية الثالثة من المسلسل بعنوان «البحث عن فتيحة».

وتعد حكاية «البحث عن فتيحة» ثاني حكايات مسلسل «حد فاصل» المقرر عرضه قريبًا على إحدى القنوات الفضائية.

ونشر تامر حمزة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة من تصوير أول مشهد للحكاية باللوكيشن الرئيسي بأحد الفيلات وعلق قائلًا: «ولسوف يعطيك ربك فترضي، مسلسل حد فاصل حدوتة البحث عن فتيحة».

وانتهى المخرج تامر حمزة، مؤخرًا من تصوير مشاهد حكاية «بنات السباعي» والتي تلعب بطولتها الفنانة ريم البارودى، وهي الحكاية الثانية من حكايات مسلسل «حد فاصل» وهي بعنوان «بنات السباعي»، وتعد تلك الحكاية هي أولى بطولات ريم البارودي، في الدراما القصيرة من خلال حدوتة تدور أحداثها في 5 حلقات.

«بنات السباعي» يشارك في بطولتها إلى جانب ريم البارودي، كل من: «محمود حجازى، أحمد جمال سعيد، محمد التاجى، هناء الشوربجى، هبة حسن، مارتينا عادل»، ومن تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة.