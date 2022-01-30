الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حمزة يبدأ تصوير «البحث عن فتيحة» ضمن حكايات «حد فاصل»

مسلسل حد فاصل
مسلسل حد فاصل

بدأ المخرج تامر حمزة، وفريق عمل مسلسل «حد فاصل» تصوير أولى مشاهد الحكاية الثالثة من المسلسل بعنوان «البحث عن فتيحة».

وتعد حكاية «البحث عن فتيحة» ثاني حكايات مسلسل «حد فاصل» المقرر عرضه قريبًا على إحدى القنوات الفضائية.

ونشر تامر حمزة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة من تصوير أول مشهد للحكاية باللوكيشن الرئيسي بأحد الفيلات وعلق قائلًا: «ولسوف يعطيك ربك فترضي، مسلسل حد فاصل حدوتة البحث عن فتيحة».

وانتهى المخرج تامر حمزة، مؤخرًا من تصوير مشاهد حكاية «بنات السباعي» والتي تلعب بطولتها الفنانة ريم البارودى، وهي الحكاية الثانية من حكايات مسلسل «حد فاصل» وهي بعنوان «بنات السباعي»، وتعد تلك الحكاية هي أولى بطولات ريم البارودي، في الدراما القصيرة من خلال حدوتة تدور أحداثها في 5 حلقات.

«بنات السباعي» يشارك في بطولتها إلى جانب ريم البارودي، كل من: «محمود حجازى، أحمد جمال سعيد، محمد التاجى، هناء الشوربجى، هبة حسن، مارتينا عادل»، ومن تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة.

تامر حمزة المخرج تامر حمزة حد فاصل مسلسل حد فاصل البحث عن فتيحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع

في مقدمتها الفول والأسماك.. 11 سلعة تهرب من شبح التضخم خلال 2021

«تحيا مصر» يُطلق قوافل لرعاية 4516 أسرة من «قادرون باختلاف» فى 7 محافظات

إحالة أوراق 10 للمفتى فى قضية كتائب حلوان

خلال جلسة محاكمتهم.. صور متهمي قضية كتائب حلوان

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة شمال دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

رابع أيام معرض الكتاب.. الإقبال يتزايد

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلي يستعد لزيارة تركيا.. ما هي فرص التقارب؟

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رئيس إسرائيل إلى الإمارات