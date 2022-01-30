الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلافات أسرية.. تجديد حبس عجوز هشم رأس زوجته فى سوهاج

جثة
جثة

جدد قاض المعارضات في سوهاج، اليوم الأحد، حبس عجوز، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتهشيم رأس زوجته بسبب خلافات آسرية.
تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا بالحادث ووصول المدعوة «زيناهم س ا ع» 42 سنة ربة منزل إلى مستشفى طما المركزى مصابة بجرح تهتكى وجرحين رضيين بفروة الرأس واشتباه كسر بالذراع الأيمن وتم نقلها إلى المستشفى الجامعى بسوهاج وأفادت باتهام زوجها عبدالعزيز- 63 سنة فلاح- بسبب الخلافات الزوجية.

 وتم ضبط المتهم واعترف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

قاض المعارضات تهشيم رأس التحقيقات عجوز خلافات أسرية حبس

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وائل لطفي

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