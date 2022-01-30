خلافات أسرية.. تجديد حبس عجوز هشم رأس زوجته فى سوهاج

جدد قاض المعارضات في سوهاج، اليوم الأحد، حبس عجوز، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتهشيم رأس زوجته بسبب خلافات آسرية.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا بالحادث ووصول المدعوة «زيناهم س ا ع» 42 سنة ربة منزل إلى مستشفى طما المركزى مصابة بجرح تهتكى وجرحين رضيين بفروة الرأس واشتباه كسر بالذراع الأيمن وتم نقلها إلى المستشفى الجامعى بسوهاج وأفادت باتهام زوجها عبدالعزيز- 63 سنة فلاح- بسبب الخلافات الزوجية.

وتم ضبط المتهم واعترف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.