الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«ولفرهامبتون» يعلّق على انتقال تراورى لبرشلونة

برشلونة
برشلونة

قال المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي ولفرهامبتون الإنجليزي، سكوت سيلارز، إن انتقال لاعب الفريق أداما تراوري إلى صفوف فريق برشلونة الإسبانية كان حلمًا بالنسبة للاعب.

وأعرب سيلارز- في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي- عن تمنياته بالتوفيق لتراوري، الذي انضم لبرشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في تجربته الجديدة، قائلًا: "لقد تصرف أداما تراوري دائمًا بأقصى قدر من الاحتراف، الكل يعرف أن برشلونة المدينة والنادي القريبة جدًا من قلب أداما، لذا فهي خطوة حلم بالنسبة له".

وأضاف: "ومع ذلك، ليس سرًا أننا لم نتمكن من الاتفاق معه على عقد جديد، على الرغم من المفاوضات المطولة، ورغبته في الوقت الحالي هي لعب كرة القدم في مكان آخر، اتفقنا أيضًا على خيار مهم للغاية في الصفقة إذا رغب برشلونة في جعل الانتقال دائمًا هذا الصيف، نتمنى لأداما كل التوفيق في إسبانيا، ونأمل أن يلعب بانتظام، ويحقق نجاحًا كبيرًا ويُظهر للجميع ما يقدر عليه".

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، أمس، عن تعاقده رسميًا مع أداما تراوري من صفوف ولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2022 مع وجود خيار (غير إلزامي) للشراء.

من جانبه، أدلى أداما تراوري بأول تصريحاته بعد أن أصبح لاعبًا لبرشلونة الإسباني، قائلًا: "أنا سعيد جدًا لأن المدير الفني تشافي وثق بي، وأتمنى أن أكون جديرًا بهذه الثقة وأظهرها على أرض الملعب، لدي فرصة للتعلم من مدرب أسطورة في برشلونة وسيساعدني ذلك على الاستمرار في التطور كلاعب".

وانضم تراوري لأول مرة إلى الفريق الأول لبرشلونة في موسم 2014-15، فاز بكأس إسبانيا وكأس السوبر، لكن لم يكن له مستقبل في فريق يضم ميسي وسواريز ونيمار في الهجوم في ذلك الوقت ليجرب حظه في إنجلترا، بعد فترة متواضعة في أستون فيلا، انتقل إلى ميدلسبره.

وفي صيف 2018، وضع ولفرهامبتون 20 مليون يورو على الطاولة لضم أداما، وساهمت سرعته وقوته في نجاحه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يأتي الانتقال إلى برشلونة كمفاجأة، حيث تواصل نادي توتنهام معه في الأسابيع الأخيرة، لكن تراوري اختار أن يعود لناديه الأسبق.

لندن برشلونة المملكة المتحدة ولفرهامبتون تراورى

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وائل لطفي

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