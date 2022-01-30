الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس مسجل لسرقته سيارة من سائقها بالإكراه بالتجمع

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حبس مسجل لاتهامه بسرقة سيارة بالإكراه من قائدها بنطاق قسم شرطة التجمع الأول، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 كما كلفت النيابة  بإستكمال تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم تناهى لسمعها صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تمكنت القوة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية"، وبحوزته (طبنجة - طلقتين لذات العيار - حقيبة يد بداخلها "3 كارنيهات باسم أحد الأشخاص منسوبة لإحدى الجهات - بطاقة الرقم القومى- رخصة القيادة باسم ذات الشخص") حال شروعه في سرقة سيارة "أجرة" كرهاً عن قائدها تحت تهديد الطبنجة المضبوطة بحوزته.

بسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة قسم شرطة عين شمس، استوقفه المتهم المضبوط بدعوى توصيله للمنطقة محل الواقعة، ولدى وصولهما لمحل البلاغ فوجئ بقيام المتهم بتهديده باستخدام الطبنجة المضبوطة بحوزته في محاولة منه الاستيلاء على السيارة كرهاً عنه. بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبمناقشته عن مصدر باقي المضبوطات أقر باستيلائه عليها إبان عمله بإحدى الصيدليات، عقب قيام مالكها بترك حافظة نقوده سهواً وبداخلها المضبوطات منذ عام ومبلغ مالي، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

حبس سرقة نيابة سيارة التجمع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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