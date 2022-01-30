بعد إصابتها بكورونا.. منة شلبي تستأنف نشاطها الفني بتصوير «بطلوع الروح» الأسبوع المقبل

تستعد الفنانة منة شلبي لاستئناف نشاطها الفني وبدء تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد “بطلوع الروح” الاسبوع المقبل، وذلك بعد تماثلها الشفاء من فيروس كورونا المستجد التي اعلنت عن اصابتها به خلال الفترة الماضية.

وعلم “الدستور” من مصدر داخل فريق العمل أن صناع المسلسل ينتظرون عودة منة شلبي لانطلاق التصوير خلال أيام، على أن تسافر “منة” الأسبوع المقبل إلى العاصمة اللبنانية بيروت لبدء التصوير هناك بقيادة المخرجة كاملة أبو ذكري حيث يعتبر الديكور الرئيسي للعمل، فيضم العمل عدد من النجوم العرب من مختلف بلدان الوطن العربي.

مسلسل "بطلوع الروح" بطولة منة شلبى، إلهام شاهين، أحمد داود، أحمد السعدنى وتأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكرى، ويعرض فى النصف الاول من شهر رمضان.

ويعد مسلسل "بطلوع الروح" هو التعاون الثالث بين منة شلبى والمخرجة كاملة أبو ذكرى، حيث قدما سويًا فيلم "عن العشق والهوى" عام 2006، مع النجم أحمد السقا، كما قدما سوياً مسلسل "واحة الغروب" عام 2017، وشارك في بطولته النجم خالد النبوي.

وتلتقي النجمة إلهام شاهين، المخرجة كاملة أبو ذكرى للمرة الأولى في الدراما خلال مسلسل "بطلوع الروح" والمكون من 15 حلقة، ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتعود إلهام شاهين إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 5 سنوات.

وحققت الهام شاهين نجاحات مميزة مع كاملة أبو ذكرى على المستوى السينمائى بعدما قدما سويًا فيلمين هما "واحد صفر" الذى شارك في بطولته زينة، نيللى كريم، أحمد الفيشاوى، لطفى لبيب وآرين، و"يوم للستات" وشارك في بطولته محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، نيللى كريم، أحمد الفيشاوى، اياد نصار، ناهد السباعى وغيرهم، وحصدها العديد من الجوائز بعد عرضهما في المهرجانات السينمائية المختلفة.

جدير بالذكر أنه يعرض لمنة شلبي حاليًا في دور العرض السينمائي، فيلمان وهما: فيلم "الجريمة" مع أحمد عز وماجد الكدواني، وتأليف وإخراج شريف عرفة، وفيلم "من أجل زيكو" مع كريم محمود عبد العزيز وإخراج بيتر ميمى.