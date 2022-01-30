حقيقة الطعن على ضريبة «كسب العمل»

نفت مصلحة الضرائب، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، بأن هناك طعن على ضريبة كسب العمل من خلال لجنة أعضاء الربط النهائي.

وأكدت مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الأحد، أن “ما تم تداوله لا يمت لمصلحة الضرائب بصله من قريب أو من بعيد، والمصلحة غير مسئولة عن أي تعاملات مع تلك الكيانات غير المعتمدة”.

ولفتت إلى أن “من يتعامل مع هذه الاعلانات مجهولة المصدر فليتحمل مسئولية ذلك”، مشيرة إلى أن “المصلحة لم ولن تتهاون في حقها القانوني مع من يتعمد الزج باسمها في تلك الادعاءات التي تستهدف إستقطاب العاملين بها ”.

وأوضحت: أن “المصلحة العامة تستوجب علينا أن نتابع عن كثب أي شائعة ونقوم بالرد عليها بشكل قاطع حتي لا يترتب عليها ما لا يحمد عقباه”، مضيفة:"لدينا قنوات تواصل رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت داخلية أو خارجية تستهدف إيصال المعلومات الموثقة من خلالها".