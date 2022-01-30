الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتهاء امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات للصف الثاني الثانوي

امتحانات
امتحانات

أنهى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، منذ قليل، ورقيا، بنظام الكتاب المفتوح، في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العام، في اللجنة الثانية، امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية. 

وتجرى الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية وصحية مشددة خوفاً على صحة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيًا، ويجوز أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو تكون الإجابة بورقة منفصلة عن ورقة الأسئلة أيهما أنسب للمدرسة.

كما حددت أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح، لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي. على أن تتولى كل مدرسة وضع أسئلة امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية- الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية- التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة تحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد أى نية لتأجيل الامتحانات أو الدراسة بالترم الثاني، قائلًا: إن شاء الله لن نحتاج للتأجيل.

وأشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم، إلى أنه لا تعديل في جداول ومواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بالفصل الدراسي الأول.

ونفى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صحة ما ينشر عن تعديل جداول ومواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لا أساس له من الصحة.

العربية الثانوية الصحة امتحانات الكتاب المدرسى فيروس كورونا وزير التربية والتعليم على مستوى الجمهورية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

في مقدمتها الفول والأسماك.. 11 سلعة تهرب من شبح التضخم خلال 2021

«الصحة» تنسق مع «التعليم» لاستكمال تطعيم طلاب المدارس بلقاحات كورونا

وزير التنمية المحلية: مسابقة لتطوير 27 ميدانًا رئيسيًا بعواصم المحافظات

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رئيس إسرائيل إلى الإمارات

فلسطين: وقف جرائم الاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام