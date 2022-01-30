انتهاء امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات للصف الثاني الثانوي

أنهى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، منذ قليل، ورقيا، بنظام الكتاب المفتوح، في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العام، في اللجنة الثانية، امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وتجرى الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية وصحية مشددة خوفاً على صحة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيًا، ويجوز أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو تكون الإجابة بورقة منفصلة عن ورقة الأسئلة أيهما أنسب للمدرسة.

كما حددت أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح، لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي. على أن تتولى كل مدرسة وضع أسئلة امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية- الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية- التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة تحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد أى نية لتأجيل الامتحانات أو الدراسة بالترم الثاني، قائلًا: إن شاء الله لن نحتاج للتأجيل.

وأشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم، إلى أنه لا تعديل في جداول ومواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بالفصل الدراسي الأول.

ونفى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صحة ما ينشر عن تعديل جداول ومواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لا أساس له من الصحة.