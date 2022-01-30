مصر تنظم ملتقى دوليًا حول «تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية»

تنظم مصر الملتقى الدولى الثانى لطلاب الدراسات العليا فى الخارج تحت عنوان «تكنولوجيات الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة»، وذلك على مدار يومى 26 و27 فبراير المقبل عبر شبكة الإنترنت «الفيديوكونفرانس»، برعاية القوات المسلحة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومعهد بحوث الإلكترونيات.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالاهتمام والتطوير المستمر لمنظومة الأجهزة التعويضية وإنتاجها فى مصر بهدف امتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج، وذلك باتباع أحدث المعايير العالمية فى هذا المجال، فضلاً عن توفير برامج التأهيل المتطورة للتدريب على استخدام تلك الأجهزة.

ويهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على أهم التكنولوجيات البازغة التي تخدم احتياجات المجتمع العربى والدولى الحالية والمستقبلية ورسم خارطة طريق متطورة للأبحاث والابتكارات التطبيقية، بالإضافة إلى خلق مجال للتواصل بين أصحاب الرؤى والأهداف المشتركة مع توفير فرص للتعاون بين الباحثين على مستوى العالم، كما سيتناول الملتقى فرصًا لتمويل المشروعات البحثية والمنح التى تساهم فى تطوير مجال الأجهزة التقويمية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة.

كما يعد الملتقى منصة مثالية للتفاعل بين الأساتذة والطلاب الموفدين والطلاب المصريين والخبراء والباحثين من مختلف الجامعات الدولية المرموقة والمؤسسات البحثية المعروفة، لزيادة سرعة نقل الخبرات والأفكار البحثية بين المدارس العلمية المختلفة فى مجال الأجهزة التعويضية.

يذكر أنه شارك فى الملتقى الأول أكثر من 360 مشاركًا من طلاب البعثات المصرية وطلاب الدراسات العليا من 27 دولة عربية وأجنبية وعدد من الوزراء ونخبة من المتخصصين فى ذلك المجال.

ومن المنتظر أن يشهد الملتقى فى دورته الثانية عرض حوالى 20 محاضرة لطلاب الدراسات العليا بالخارج عبر شبكة الإنترنت باستخدام منصة Webex، وسيتم تقسيم الملتقى إلى أربع جلسات بواقع جلستين فى اليوم الواحد، حيث ستضم كل جلسة خمس محاضرات (مدة كل محاضرة 20 دقيقة)، يترأس كل جلسة أستاذ متخصص من نفس المجال المطروح بالجلسة، كما ستقام محاضرات من كبرى الشركات الرائدة فى المجال ضمن فعاليات الملتقى وذلك لربط الصناعة بمجال البحث العلمى.

ويمكن تسجيل البيانات للحضور والمشاركة في الملتقى بالضغط هنا.

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