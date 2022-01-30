الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق مصنع ملابس بشبرا الخيمة

حريق مصنع ملابس
حريق مصنع ملابس

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب بمصنع ملابس بحي غرب شبرا الخيمة بنزلة الطريق الدائرى بطريق “مصر - إسكندرية الزراعي”، دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق بمصنع ملابس بحى غرب شبرا الخيمة بنزلة الطريق الدائرى بطريق مصر اسكندرية الزراعى دائرة القسم.

جرى إخطار قوات الحماية المدنية، التى دفعت بسيارات الإطفاء على الفور لمكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية بالأرواح، وتمثلت الخسائر بماكينات الخياطة والملابس بالمصنع.

وبالمعاينة والفحص تبين أن المصنع عبارة عن أرضى ودورين علوي، وجرى استدعاء المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائى.

 

 

الحماية المدنية سيارات الإطفاء شبرا الخيمة مصنع ملابس

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

في مقدمتها الفول والأسماك.. 11 سلعة تهرب من شبح التضخم خلال 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 30-1-2022

الجنيه يحافظ على استقراره في بداية تعاملات الأحد

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

أطلق النار على ساقه لتضليل الأمن فكشفته الشرطة بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس إسرائيل إلى الإمارات

فلسطين: وقف جرائم الاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا