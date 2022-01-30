حريق مصنع ملابس بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب بمصنع ملابس بحي غرب شبرا الخيمة بنزلة الطريق الدائرى بطريق “مصر - إسكندرية الزراعي”، دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق بمصنع ملابس بحى غرب شبرا الخيمة بنزلة الطريق الدائرى بطريق مصر اسكندرية الزراعى دائرة القسم.

جرى إخطار قوات الحماية المدنية، التى دفعت بسيارات الإطفاء على الفور لمكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية بالأرواح، وتمثلت الخسائر بماكينات الخياطة والملابس بالمصنع.

وبالمعاينة والفحص تبين أن المصنع عبارة عن أرضى ودورين علوي، وجرى استدعاء المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائى.