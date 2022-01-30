الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أرباح «مصر لصناعة الكيماويات» تنمو بنسبة 17% خلال 6 أشهر

شركة مصر لصناعة
شركة مصر لصناعة الكيماويات

أعلن مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ارتفاع صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 17.2%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الأحد، أنها سجلت صافي ربح بلغ 96.48 مليون جنيه منذ يداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 82.26 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وعزت الشركة ارتفاع أرباح الشركة خلال الفترة إلى زيادة كميات الإنتاج لزيادة الطلب على منتجات الشركة، وزيادة أسعار البيع مقارنة بالفترة المماثلة.

يشار أن مصر لصناعة الكيماويات، سجلت صافي ربح بلغ 79.74 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 72.16 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

 

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وائل لطفي

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