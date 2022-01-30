«راكتا» تتحول إلى الربحية خلال النصف الأول من 2021 - 2022

كشفت المؤشرات المالية لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن النصف الأول من العام المالي الجاري، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 397.8 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 46.09 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 264 ألف جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 496 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشارت الشركة، إلى تضمن نتائج أعمال الفترة الحالية أرباح رأسمالية بقيمة 447.75 مليون جنيه ناتجة عن بيع أرض غير مستغلة لسداد المديونية المستحقة لشركة الغاز بتروتريد، وجزء من القروض المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

يشار أن العامة لصناعة الورق - راكتا، حققت أرباحاً بقيمة 399.25 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي.

فيما سجلت خلال نوفمبر الماضي خسائر بقيمة 5.99 مليون جنيه.

وقالت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، إن الشركة حققت خسائر بلغت 97.11 مليون جنيه في الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2021.

وأضافت الشركة أن قائمة الدخل عن شهر يونيو 2021، أظهرت تحقيق خسارة بمقدار 9.84 مليون جنيه.

وحققت الشركة خلال العام المالي 2020-2021، نحو 10.1 مليون جنيه مبيعات، وخلال يونيو 2021 نحو 171 ألف جنيه مبيعات.

وحققت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، عن التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، صافي خسائر بلغ 74.85 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 84.32 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 8.9 مليون جنيه، مقابل 21.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي

