الجنيه يحافظ على استقراره في بداية تعاملات الأحد

حافظ الجنيه على استقراره أمام الدولار، في بداية تعاملات اليوم الأحد، وذلك للشهر الرابع على التوالي، في معظم البنوك العاملة في مصر، حيث اتسم سعر الدولار، رغم تقلبات سعرالصرف في معظم دول العالم.

ويأتي ذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذها البنك المركزى وبدعم من القيادة السياسية والتي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي؛ ما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار، 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع .

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء فى البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الاسلامي عند مستوى 15.68، و15.76 جنيه للبيع .

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر- استقر سعرالدولار ليسجل 15.64جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع .

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجارى الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف العربي الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه، و 15.76 جنيه للبيع .

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، وفى البنوك المصرية، هبطت العملة الأوروبية 21 - 22 قرشا شراء وبيع.

ففي بنكي مصروالأهلي، سجلت العملة 17.39 جنيه للشراء ، 17.58جنيه للبيع .

وفي البنك التجارى الدولي، تراجعت العملة 17.41جنيه للشراء، و 17.60 جنيه للبيع .

وطبقا للبنك المركزى، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام اليورو، 17.65 جنيه للشراء، و17.77 جنيه للبيع .

كما تراجع سعر الجنيه الاسترليني بشكل ملحوظ بقيمة 14 - 20 قرشا شراء وبيع .

ففى بنك مصر والأهلي سجل سعر الاسترليني تراجعا ليصبح 20.90 جنيه للشراء، و21.14 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجارى الدولي، ليسجل 20.93 جنيه، و21.16 جنيه للبيع .

وطبقا للبنك المركزى، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الجنيه الاسترليني، 21.16 جنيه للشراء، 21.29 جنيه للبيع .

وبالنسبة للعملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلى وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ويعد ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية .