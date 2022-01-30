الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الكهرباء» تصعق شابًا في الإسماعيلية

جثة
جثة

لقي شاب في الثلاثينيات من عمره، اليوم الأحد، مصرعه بجوار إحدى أعمدة الإنارة في قرية المحسمة الجديدة.

تلقت مديرية أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة بلاغًا، يفيد بمصرع شاب في قرية المحسمة الجديدة بمركز ومدينة أبوصوير التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان الحادث، للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.

وتبين وفاة محمد علي عطية السيد 35 عاما، مقيم بقرية المحسمة الجديدة التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

قرية المحسمة الجديدة محافظة الإسماعيلية مدينة أبو صوير مديرية أمن الاسماعيلية أعمدة الإنارة

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