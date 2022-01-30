الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أطلق النار على ساقه لتضليل الأمن فكشفته الشرطة بسوهاج

محكمة
محكمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من كشف غموض العثور على جثة عامل، ملقاة بالمنطقة الجبلية بجوار محطة الصرف الصحى، بها عدة طلقات نارية، حيث تبين أن وراء الواقعة مقاول أطلق النار عليه وقتله بسبب خلافات مالية بنيهما بعدها أطلق النار على ساقه لتضليل الأمن وإبعاد الشبهة عنه.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بالعثور على جثة بالمنطقة الجبلية بجوار محطة معالجة مياه الصرف الصحى بنزلة على دائرة مركز جهينة، وتبين أنها للمدعو  إ . ع 32 سنة  عامل، يرتدى كامل ملابسه ومصاب بطلقات نارية متفرقة بالجسم.

وفى ذات التوقيت تبلغ لمركز شرطة جهينة من مستشفى سوهاج الجامعى بوصول "ع . م" 40 سنة، مصابا بطلق نارى بالساق أثناء مروره بذات الناحية، نتيجة طلق نارى من مشاجرة بالمنطقة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الجريمة هو نفسه والذى نشبت بينه وبين المجنى عليه مشاجرة فى المنطقة الجبلية بسبب خلافات مالية ببنهما، فاطلق أعيرة نارية عليه أودت بحياته، ثم عاد إلى منزله بجهينة وأطلق عيارا ناريا على ساقه وتوجه إلى المستشفى وقرر أنه تعرض للإصابة بطلق ناري أثناء مروره بالمنطقة الجبلية ولم يتهم أحدا، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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