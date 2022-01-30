ترامب: عدم كفاءة بايدن قد تؤدى إلى حرب عالمية ثالثة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن سياسات الرئيس الحالي جو بايدن ضعيفة وتفتقر للكفاءة، ما قد يؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.

وحسبما أفادات وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أضاف ترامب في كلمة ألقاها لمؤيديه في مدينة كونروي (تكساس): "ضعف بايدن وعدم كفاءته يخلقان خطرًا حقيقيًا بوقوع حرب عالمية ثالثة".

وأشار ترامب، إلى أنه خلال رئاسة بايدن، زادت كوريا الشمالية من عدد إطلاق الصواريخ إلى مستويات قياسية، ونوه بضعف تنظيم الإدارة الحالية لعملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وخلال خطابه، نصح ترامب كذلك الرئيس الأمريكي الحالي بالاهتمام بالوضع المتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين على الحدود الأمريكية- المكسيكية، وشدد على ضرورة إرسال القوات إلى هناك، وليس إلى أوروبا.

وقال ترامب: "قبل إرسال أي قوات لحماية حدود أوروبا الشرقية، كان ينبغي عليه حماية حدودنا هنا في تكساس".

واختتم الرئيس السابق حديثه: "قبل أن يتحدث قادتنا عن تعرض دول أخرى للغزو، عليهم أن يوقفوا غزو بلادنا".

وفي وقت سابق اليوم، سلطت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، الضوء على بدء المدعين الفيدراليين التحقيق في محاولة الجمهوريين في سبع ولايات تحويل ساحات معركة رئاسية فاز بها جو بايدن في عام 2020 لتخريب نتيجة الانتخابات عن طريق إرسال قوائم مزيفة لناخبي دونالد ترامب إلى الكونجرس.

وأكدت الوكالة الأمريكية، أن الحيلة كانت إحدى التكتيكات المركزية التي استخدمها الموالون لترامب كجزء من "الكذبة الكبرى" بأنه هزم منافسه الديمقراطي، تم إرسال القوائم المزيفة للناخبين إلى قادة الكونجرس، الذين تعرضوا بعد ذلك للضغط لتأجيل التصديق على فوز بايدن في 6 يناير 2021 ، يوم تمرد الكابيتول.

وكشفت نائبة المدعي العام ، ليزا موناكو ، في مقابلة على قناة "سي إن إن" ، أن وزارة العدل بدأت تحقيقًا فيما وصفته بـ "شهادات الناخبين الاحتيالية".

وقالت إن الإدارة تلقت إحالات بشأن هذه المسألة و "المدعون العامون لدينا ينظرون في هذه الإحالات".

وأضافت موناكو: "سنتبع الحقائق والقانون أينما كانت للتصدي لأي سلوك من أي نوع وعلى أي مستوى يعد جزءًا من اعتداء على ديمقراطيتنا".

وأشارت الوكالة إلى أنه تم إرسال قوائم مزيفة لناخبي ترامب إلى الكونجرس من سبع ولايات فاز بها بايدن في الواقع - أريزونا وجورجيا وميشيجان ونيو مكسيكو ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن، من بين هؤلاء، أضاف اثنان وهم نيو مكسيكو وبنسلفانيا.