الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين
الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 81 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 يوم السبت، ارتفاعا من 59 في اليوم السابق.
 

وقالت اللجنة في بيان إن 54 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وباقي الإصابات لوافدين من الخارج.
 

وسجلت الصين 65 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 32 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم السبت 106015 إصابة مؤكدة ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا  و ألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

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