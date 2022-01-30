مصرع 11 شخصا على الأقل فى حادث تحطم حافلة ببوليفيا

لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم وأُصيب 18 آخرون بجروح عندما سقطت حافلة في واد على الطريق السريع بين بلدتي كامي و كيلاكولو في مقاطعة كوتشابامبا البوليفية، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس" الأخبارية الفرنسية ، قال رينزو ميركادو مدير إدارة شرطة المرور في كوتشابامبا إن عدد القتلى مرشح للارتفاع نظرا لإصابة بعض الأشخاص "بإصابات خطيرة للغاية".

وأفاد ميركادو أن الحافلة التابعة لشركة النقل "16 دي خوليو" سقطت حوالي 400 متر.

وما زال التحقيق مستمرا في أسباب الحادث الذي وقع في وقت مبكر من يوم السبت.

وكامي هي مركز تعدين يقع في منطقة أيوبايا في جبال الأنديز في شمال غرب مقاطعة كوتشابامبا.

وفي وقت سابق، دعا رئيس بوليفيا لويس آرسي، إلى اتفاق عالمي لخفض ديون الدول الفقيرة، خلال قمة في المكسيك، حيث يسعى هو وزعماء آخرون إلى دعم كتلة دبلوماسية جديدة في أمريكا اللاتينية و منطقة البحر الكاريبي.

والزعيم الاشتراكي واحد من حوالي 20 رئيسًا ورئيس وزراء يحضرون اجتماع مجموعة دول أمريكا اللاتينية و الكاريبي التي ساهم الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز في تأسيسها عام 2011.

و اجتمع القادة بدعوة من الرئيس المكسيكي اليساري، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بهدف معلن يتمثل في إضعاف الكتلة الدبلوماسية لمنظمة الدول الأمريكية، ومقرها واشنطن، التي تستبعد كوبا.

و في كلمة افتتاحية خلال القمة التي انعقدت في القصر الوطني في المكسيك، دعا آرسي إلى تعزيز الكتلة البديلة، وهي مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وتحدث مثل القادة الآخرين عن توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 على مستوى العالم و السياسات الاجتماعية الأخرى الرامية لدعم فقراء المنطقة.