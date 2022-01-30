عودة ناجحة لكولمان وكروزر يحطم رقمه العالمي في رمي الكرة الحديد

توج العداء الأمريكي كريستيان كولمان، بطل العالم في سباق 100 م، عودته إلى المضمار عقب إيقافه لفترة 18 شهراً بسبب مخالفته لقوانين المنشطات، بفوزه السبت في نيويورك بسباق 60 متراً في لقاء ميلروز الدولي الأمريكي داخل قاعة في ألعاب القوى في نسخته الـ114.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الإخبارية الفرنسية، شهد اللقاء تحطيم مواطنه البطل الأولمبي مرتين راين كروزر رقمه القياسي العالمي في مسابقة رمي كرة الحديد.

وسجل كولمان المتوج بذهبية بطولة في 100 م في قطر عام 2019، وقتاً قدره 6.49 ثوانٍ.

وتفوق العداء الأميركي، الغائب عن الالعاب الاولمبية في طوكيو الصيف الماضي بسبب الايقاف، على مواطنيه ترايفون بوميل، العداء الاسرع في عام 2021 (9.77 ث في 100 م) الذي حلّ ثانياً مع 6.50 ثوانٍ، روني بيكر (6.54 ث.) وبطل العالم لسباق 200 م نواه لايلز (6.62 ث.).

وقال كولمان بعد فوزه "لن أقول إنني شعرت بعصبية"، مضيفاً "ولكني بالتأكيد شعرت بالقلق".

وكان كولمان (25 عاماً) صاحب الرقم القياسي العالمي لمسافة 60 متراً داخل قاعة (6.34 ث في عام 2018 في ألبوكيركي الاميركية)، صرّح عشية السباق انه يريد الفوز بالمركز الأوّل، من دون تحديد التوقيت كي لا "أشعر بالخيبة".

وبعد تتويجه بذهبية مونديال 2019، اعتبر كولمان من أبرز المرشحين للهيمنة على سباقات السرعة في حقبة ما بعد الاسطورة الجامايكي أوساين بولت، ولكن ثلاثة انتهاكات لالتزامات مكافحة المنشطات، مرادفة لمدة عامين من التعليق، ثم تم تخفيضها إلى 18 شهرًا، أوقفت مسيرته الصاروخية.

وتأتي عودة العداء الأميركي إلى المضمار قبل ستة أشهر من انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى المقبلة في يوجين في ولاية أوريغون الأميركية.

ويأمل كولمان أن يدافع عن لقبه العالمي داخل قاعة لمسافة 60 متراً في مارس المقبل في بلغراد.

وحطّم كروزر المتوج مرتين بذهبية الألعاب الأولمبية الرقم القياسي العالمي برمية 23.38 متراً.

وعزز كروزر الذي ظهر على المضمار في مانهاتن مرتدياً على رأسه قبعة رعاة البقر، رقمه القياسي العالمي الشخصي بسنتيمتر والذي كان حققه في الهواء الطلق في 18 يونيو 2021 خلال التصفيات الأولمبية الأميركية للمؤهلة لأولمبياد طوكيو في يوجين (23.37 متراً).



وكان كروزر أزاح من سجل الأرقام القياسية مواطنه راندي بارنز الذي استحوذ على الرقم لمدة 31 عاماً.



وحطّم كروز أيضاً، بعدما نجح في محاولته الثانية فقط، رقمه القياسي السابق داخل قاعة والبالغ 22.82 مترًا، حققه قبل عام في 24 كانون الثاني/يناير 2021 في لقاء فايتفيل الأميركي.



ويُهيمن الأميركي، في سن الـ 29 عاماً، على مسابقة رمي كرة الحديد، حيث حقق السبت فوزه الـ 29 توالياً من دون أن يهزم منذ مشواره الرائع في بطولة العالم في الدوحة في أكتوبر 2019، حيث حلّ وصيفاً للبطل مواطنه جو كوفاكس.



وأحرز كروز لقبه الأولمبي الثاني الصيف الماضي في طوكيو، محطماً الرقم القياسي العالمي مرة أخرى (23.30 مترًا)، علماً أن سجله يفتقد للقب العالمي حيث ستتاح له فرصة التعويض هذا الصيف في يوجين، كما سيكون من أبرز المرشحين لتتويج عنقه بالذهب في مونديال بلغراد داخل قاعة من 11 إلى 13 مارس المقبل في حال قرر المشاركة.

