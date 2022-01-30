«يونهاب»: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا نحو بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، "مقذوفا غير محدّد" في البحر الشرقي المعروف أيضا باسم بحر اليابان، وفقا لما نقلته وكالة "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي.

وتُمثّل عملية الإطلاق هذه، سابع اختبار للأسلحة تُجريه بيونغ يانغ هذا العام.

وفي وقت سابق أمس السبت اعتبر سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، هان تيه سونغ، أن "سلسلة تجارب الأسلحة الأخيرة التي أجرتها بلاده لا تشكل أي تهديد لجيرانها".

وفي خطاب ألقاه خلال مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، قال هان تيه سونغ: "كانت تجربة إطلاق الأسلحة الأخيرة من النوع الجديد جزءا من أنشطة تنفيذ الخطة المتوسطة والطويلة المدى لتطوير علوم الدفاع ولا تشكل أي تهديد أو ضرر لأمن البلدان المجاورة"، وفق وزارة خارجية بيونغ يانغ.

كما دعا السفير الكوري الشمالي الولايات المتحدة إلى وقف "سياساتها العدائية" و"المعايير المزدوجة" تجاه الشمال، و"إنهاء التدريبات العسكرية الهجومية ونشر مختلف الأصول الاستراتيجية النووية" في شبه الجزيرة الكورية وحولها.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت في يومي 5 و11 يناير، إذ أعربت كل من سيئول وواشنطن عن مخاوفهما بشأن إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ وجددتا دعوات لبيونغ يانغ للعودة إلى الحوار، بحسب وكالة "يونهاب".

وفي وقت سابق، تعرضت كوريا الشمالية، إلى هجوم إلكتروني هو الثاني من نوعه هذا الشهر، مما أدى إلى خروج خوادم الانترنت في البلاد من الخدمة وفقا لما نقله موقع أخبار "نورث كوريا".

ووفقا للموقع فأن الهجوم الجديد هو من نوع "DDOS"، التي تجعل الخدمة عبر الإنترنت غير متاحة للمستخدمين، و تعذر على المستخدمين الوصول إلى مواقع الويب بين الساعة 6 صباحا والظهيرة.

وأفاد كولين زويركو، كبير المراسلين التحليليين في الموقع الكوري الشمالي، بأن أسماء النطاقات الكورية الشمالية التي تنتهي بـ "kp"، والتي تتضمن مواقع إلكترونية لوسائل الإعلام التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية، قد توقفت في وقت ما قبل السادسة صباح يوم الأربعاء.