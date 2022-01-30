الأحد 30 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الداخلية الأردنية: 144% نسبة إشغال السجون بالمملكة

السجون الأردنية
السجون الأردنية

أشار وزير الداخلية الأردني مازن الفراية إلى أن الطاقة الاستيعابية لمراكز الإصلاح والتأهيل بالمملكة تبلغ 13288 نزيلًا، فيما نسبة الإشغال بلغت 144%.

وبين "الفراية"، في رده على سؤال للنائب غازي الذنيبات، أن "العدد الفعلي الموجود في مراكز الإصلاح لغاية صباح يوم الأحد 5/ 12/ 2021 يبلغ 19140 نزيلًا، وبنسبة إشغال تبلغ 144%".

و عليىصعيد آخر، أعلنت الأردن، تسجيل 17 وفاة و8170 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13174 وفاة و1197250 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية، إنه بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 23.60 بالمئة، بحسب البيان الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا وصل إلى 77899 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 213 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 101 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 870 حالة.

وأظهر أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 14 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 27 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 27 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 43 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 16 بالمئة. 

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 7%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 4%.

وأشار البيان إلى تسجيل 6289 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1106177 حالة، كما أشار إلى إجراء 34619 فحصًا، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14592197 فحصًا.

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