الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نواب البرلمان الموريتانى يطالبون بخطة لتخفيض أسعار المواد الأساسية

البرلمان الموريتانى
البرلمان الموريتانى

 دعا نواب في البرلمان الموريتاني الحكومة إلى وضع خطة لتخفيض الأسعار التي تشهد ارتفاعًا غير مسبوق في موريتانيا.

وأكدوا خلال مناقشة برنامج للحكومة للعام الجديد، بحضور رئيس الوزراء المهندس محمد ولد بلال،  على ضرورة وضع خطة لتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية من خلال تخفيض التعرفة الجمركية أو إلغائها عن هذه المواد التي يجب أن تتوفر بأسعار مناسبة تتماشى ودخول مختلف فئات المجتمع.
وطالب النواب بوضع خطة عاجلة وفعالة لمواجهة الآثار الناتجة عن نقص التهاطلات المطرية هذه السنة، تشمل توفير المواد الأساسية للتجمعات السكانية في الأرياف والقرى، وتوفير الأعلاف بالكميات المطلوبة وبأسعار مناسبة للمنمين.
وأكدوا على ضرورة تسريع قطار التنمية عبر تنفيذ البرامج التنموية بمهنية ومصداقية وشفافية، ومتابعة تنفيذها بكل نزاهة ودقة، مطالبين في هذا الإطار بتعزيز وتفعيل آليات محاربة الفساد وبإبعاد كل من تحوم حوله شبهات الفساد.
وأشاد النواب بأجواء الانفتاح السياسي التي تشهدها البلاد والتي تعود لحكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي اعتمد منهجية شاملة للجميع تقوم على مبدأ الانفتاح والتشاور مع مختلف أنواع الطيف السياسي في البلد، مطالبين بتسريع ورشات التشاور السياسي المنتظر.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية،  تسجيل 4 وفيات و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و593 حالة شفاء من الفيروس خلال الـ24 الساعات الماضية.

وقالت الصحة الموريتانية، في نشرتها اليومية بشأن الوضعية الوبائية، إنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 2639 فحصًا.

ووفق الوزارة، بلغ عدد الحالات النشطة 3097، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 58 ألفًا و129 بينها 949 وفاة و 54 ألفًا و83 حالة شفاء.

وكانت موريتانيا سجلت أمس الجمعة، ست حالات وفاة و122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و747 حالة شفاء، حسبما نقلت وكالة “الأخبار” الموريتانية.

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