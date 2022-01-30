جلسة مباحثات كويتية فلسطينية على هامش الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب

عقد وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الحالية، جلسة مباحثات مع الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، على هامش الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب

وتبادل الوزيران الرؤى حول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأبرز الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع التشاوري العربي، بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك.



واجتمع الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الحالية، مع الأمير فيصـل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية على هامش زيارته للكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية في دورته الـ 156، الذي تستضيفه دولة الكويت اليوم الأحد.



وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة الموضوعات المطروحة على الاجتماع التشاوري، ومجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك.



وفي سياق متصل، يترأس وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وفد اليمن المشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في دورته الـ 156 الذي تستضيفه الكويت.



ويناقش الاجتماع، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، اليوم السبت، مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا والمسائل المطروحة، فضلاً عن توحيد المواقف إزاء مختلف التحديات التي تواجهها الدول العربية.



ومن المقرر أن يعقد الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية الكويتي ورئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مؤتمرًا صحفيًا مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على هامش اللقاء.