الكويت تدين الهجوم الإرهابى على مطار بغداد الدولى

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الصاروخي الإرهابي الذي استهدف مطار بغداد الدولي في جمهورية العراق الشقيق.

وشددت الوزارة - في بيان على صفحتها بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) - على موقف دولة الكويت الرافض لكل أشكال العنف والتطرف، مؤكدة وقوف دولة الكويت إلى جانب العراق الشقيق وتأييده في كل ما يتخذه من خطوات للحفاظ على أمنه واستقراره.

وفي وقت سابق من اليوم شن مجهولون هجومًا بستة صواريخ استهدف مطار بغداد الدولي، ما أسفر عن إصابة طائرات ركاب مدنية للخطوط العراقية.

فيما ذكرت قوات الأمن العراقية إنها توصلت لخيوط مهمة حول المسئولين عن استهداف المطار للقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأضافت أن "استهداف مطار بغداد يهدف إلى تقويض الجهد الحكومي في استعادة الدور الإقليمي للبلاد".

وأشارت إلى أن "الهجوم على مطار بغداد يستهدف إعاقة نشاط الخطوط الجوية في أن تكون بطليعة الدول في مجال النقل والملاحة الجوية".

ولفتت إلى أن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية عثرت على 3 صواريخ داخل منصة للإطلاق في قضاء أبوغريب وتمكنت من إبطال مفعولها".

وعلى صعيد آخر، عقد وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح مع أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، اجتماعًا مساء اليوم السبت، على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية في دورته الـ 156، الذي تستضيفه دولة الكويت غدًا.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - الموضوعات والقضايا المطروحة على الاجتماع التشاوري، وكافة الاستعدادات والتحضيرات القائمة له، ومجالات التعاون المتعددة التي تعزز المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وتدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

ومن المقرر أن تتوجه الوفود المشاركة في الاجتماع، صباح غدًا الأحد، إلى قصر بيان للقاء ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وبعدها تنطلق فعاليات الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب (1+1)، على أن يُعقَد مؤتمر صحفي للأمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية الكويت، رئيس الدورة الحالية، على المستوى الوزاري.