رئيس تنشيط السياحة السابق: العين السخنة واعدة سياحيا وتحتاج للتسويق الجيد

قال هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، ومدير أحد الفنادق بالعين السخنة، إن منطقة العين السخنة هى منطقة واعدة سياحيا لقربها من القاهرة، كما أن الطريق بين العين السخنة والقاهرة طريق ممهد للغاية فالأمر الذى يسهل من تنفيذ برامج سياحية تربط بين العين السخنة والقاهرة للدمج بين السياحة الثقافية ونظيرتها الشاطئية، وخاصة أن العين السخنة مقصدا سياحيا يمكنة العمل طوال العام وليس قاصرا على موسم بعينه، كونها مقصدا شتويا وتستقبل الزائرين خلال فصل الصيف.

وأضاف الدميري في تصريحات خاصة للدستور، أن إقامة مدينة الجلالة بالعين السخنة هى فكرة لإحياء منطقة العين السخنة وإقامة مدينة متكاملة على غرار مدينة الجلالة هى خطوة جيدة، وتشير إلى أن هناك فكر جديد فى التخطيط إلى المدن لتوافر بها كافة الخدمات الأساسية، كما أنها بوجود فندقين بداخلها ستزيد من الطاقة الفندقية لمقصد العين السخنة.

وأوضح أنه بعد تشغيل مطار العاصمة الإدارية سيحدث رواجا سياحيا بمنطقة العين السخنة نظرا لقرب المساقة بالإضافة إلى تشغيل المتحف المصري الكبير المقرر له نهاية هذا العام سيؤدي إلى زيادة الحراك على القاهرة، وسيكون للعين السخنة نصيبا كبيرا من هذه الحركة السياحية المتوقعة بعد انتهاء هذة المشاريع للربط بين السياحة الثقافية والشاطئية، ومنح السائح منتج سياحيا متكاملا.

وطالب الدميري بضرورة الترويج والدعاية من قبل تنشيط السياحة بالمعارض الخارجية، ومع منظمي الرحلات الأجنبية إلى منطقة العين السخنة ولفت أنظار منظمي الرحلات الأجانب إلى هذه المدن الجديدة لوضعها ببرامجهم السياحية فمازالت العين لم تأخذ وضعها الطبيعي في الترويج والتسويق للخارج لجب المزيد من السائحين اليها ، مشيرا الى ان العين السخنة قائمة حاليا على سياحة المؤتمرات لكبرى الشركات الدولية التى تعمل فى مصر ولكن لم تاخذ حقها كمقصد سياحى يضيف إلى الحركة السياحية الوافدة إلى مصر .