رابط تسجيل لقاح كورونا فى مصر.. وموعد انتهاء ذروة الإصابة 

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن مصر تشهد حاليًا ذروة موجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الفترة الحالية، مطالبة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة وتلقي لقاح كورونا والجرعات التنشيطية لمن مر على تلقيحه أكثر من 6 أشهر.

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر

ويرصد "الدستور" رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر وكيفية تسجيل طلب الحصول على اللقاح عبر موقع وزارة الصحة وذلك باتباع الخطوات التالية:

• تسجيل الدخول عبر موقع كورونا التابع لوزارة الصحة من خلال هذا اللينك هنا.

• النقر على أيقونة تسجيل بيانات المواطنين.

• كتابة كافة البيانات الشخصية الراغب في الحصول على اللقاح.

• اختيار الفئة العمرية والفئات المستهدفة من اللقاح.

• كتابة بيانات التواصل رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.

• تحديد جنسية الراغب في الجرعات.

• تحميل بطاقة الرقم القومي.

• الضغط على زر الحفظ.

• استقبال رسالة خاصة برقم الطلب عبر الهاتف المحمول.

أعراض متحور أوميكرون

وكشفت «الصحة» عن أعراض متحور أوميكرون حيث يتشابه بشكل كبير مع نزلات البرد الشديدة وتتمثل الأعراض فيما يلي:

• ارتفاع درجات الحرارة.

• احتقان في الحلق.

• سيلان في الأنف.

• العطس المستمر.

• صداع الرأس.

• التعب الشديد.

• الشعور المستمر بالإرهاق؟

استمرار ذروة الإصابة بكورونا حتى منتصف فبراير

ومن جانبه، كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، في بيان صحفي، أن أن متحور أوميكرون هو المتحور السائد فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، وأن مصر تشهد حاليا ذروة الموجة الحالية لفيروس كورونا والتى من المتوقع أن تستمر حتى منتصف فبراير المقبل.

في سياق متصل، طالب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، المصابين بفيروس كورونا في منازلهم بضرورة التواصل مع الخط الساخن «1440» أو «150» للحصول على بروتوكول علاج كورونا.

وأوضح أن نسبة الحالات المصابة بكورونا التي تعالج منزليًا تصل إلى 88%، موضحًا أن كل الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية متوفرة بكل المستشفيات.