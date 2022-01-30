عودة التيار الكهربائى بعد إصلاح العطل فى مستشفى الغنايم بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ اسيوط إنه تم الإنتهاء من إصلاح عطل التيار الكهربائي بمستشفي الغنايم المركزي وعودة التيار إلي المستشفي وعودة العمل بها مرة أخرى.



كان قد كلف محافظ أسيوط وكيل وزارة الصحة بنقل مرضى مستشفى الغنايم المركزى البالغ عددهم 12 مريض إلى مستشفى الحميات المجاورة بالغنايم بصفة مؤقتة بعد حدوث ماس كهربائى بكابل كهرباء مغذي للمستشفى مما أدى إلى انقطاع الكهرباء، كما تم نقل 4 أطفال بقسم الحضانات إلى حضانات أخرى بديلة واحتواء الأزمة.



وأشار المحافظ إلى أنه تلقى اخطارا من غرفة عمليات المحافظة وإدارة الكوارث والأزمات يفيد نشوب ماس كهربائي بكابل كهربائي مغذي للمستشفى وتم السيطرة على الموقف دون أية خسائر وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.



وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته الى وكيل وزارة الصحة ومسئولى مرفق الإسعاف ورئيس مركز الغنايم ونائبه بالتدخل وتم الاستعانة بمدير المستشفى والأطباء المتخصصين وتم نقل 12 مريض من الأقسام الداخلية إلى مستشفى الحميات المجاورة لها ونقل 4 أطفال بقسم الحضانات إلى حضانات أخرى بمستشفى أسيوط الجامعي والاطمئنان على حالتهم الصحية وتوفير كافة الإمكانات الطبية لهم تحت إشراف طبي.. لحين إنتهاء أعمال الاصلاح بلوحة كهرباء المستشفى.



كما وجه المحافظ مسئولى الكهرباء والصيانة بالتنسيق مع إدارة المستشفى وسرعة إصلاح الكابلات الكهربائية ومراجعة كافة الكابلات بالمستشفى والتاكد من كفائتها وتم الاصلاح وعودة التيار الكهربائى للمستشفى.



كما اطمئن محافظ اسيوط على الحالة الصحية للمرضى موجها وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية للمرضى حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.



كما وجه المحافظ الشكر لكافة الاطباء ورجال الاسعاف لسرعة التعامل مع الموقف ونقل المرضى الى مستشفى الحميات كما وجه الشكر لرجال الحماية المدنية لسرعة السيطرة على الماس الكهربائى .